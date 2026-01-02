Morta a 34 anni Victoria Jones figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones

Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nelle prime ore di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco. La notizia ha suscitato grande cordoglio e attenzione mediatica, lasciando spazio a riflessioni sulla privacy dei personaggi pubblici e il rispetto per le vittime di eventi tragici.

Victoria Jones, figlia dell'attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nelle prime ore del mattino di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco. Aveva 34 anni. Secondo quanto comunicato dal portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco, le unità di soccorso sono intervenute presso la struttura alle 2:52 del mattino di giovedì 1 gennaio, in risposta a una chiamata per emergenza medica. I paramedici giunti sul posto hanno effettuato una valutazione e la persona è stata dichiarata morta. Il Dipartimento di Polizia di San Francisco ha confermato che gli agenti sono arrivati all'hotel, situato nel blocco 900 di Mason Street, alle 3:14 circa.

Victoria, figlia di Tommy Lee Jones, è mor*a a 35 anni - Victoria Jones, figlia minore dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è morta all’età di 34 anni in un hotel di San Francisco, in California. lascimmiapensa.com

La figlia di Tommy Lee Jones, Victoria Jones, è stata trovata morta in un hotel di San Francisco ...

