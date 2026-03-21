I fortunati che giovedì sera si sono recati al teatro "Galeotti" parlano di una serata memorabile che ha unito un pubblico eterogeneo composto da giovani e adulti. Tutti in piedi ad applaudire i Matia Bazar cantando brani che fanno parte della storia della musica italiana. Soltanto in platea, però: alzando gli occhi si sono resi conto che la galleria era vuota e questo ha "dimezzato" anche il loro entusiasmo, chiedendosi come sia stato possibile un episodio del genere. Un sentimento condiviso dalla stessa Franca Dini, ideatrice e produttrice del format " Musica e Parole ", che ha preso il via appunto giovedì, pentita di aver tolto le prenotazioni dei posti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matia Bazar, teatro pieno solo a metà: "Ripristinerò subito le prenotazioni"

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