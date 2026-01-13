Al Teatro del Fuoco Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale ripropongono la musica dei Matia Bazar per un concerto di beneficenza

Venerdì 16 gennaio alle 21, al Teatro del Fuoco, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, storici membri dei Matia Bazar, proporranno un concerto di beneficenza. L'evento vuole celebrare la musica italiana, offrendo un’occasione per ascoltare alcune delle canzoni più amate della band, in un contesto di solidarietà e confronto culturale. Un appuntamento che unisce musica e impegno sociale in modo semplice e rispettoso.

