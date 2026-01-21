Una donna di Perugia, allieva della cantante Roberta Faccani, è stata condannata per aver diffamato l’artista anconetana. La sentenza, emessa dal giudice Luca Zampetti, riguarda un episodio di diffamazione avvenuto nei confronti di Faccani, ex voce dei Matia Bazar. La condanna evidenzia l’importanza di rispettare la reputazione altrui nel contesto delle relazioni professionali e personali.

Aveva rilasciato una intervista a una rivista web dopo l’esclusione da un concorso canoro. «Ho sborsato 50mila euro, mi era stata garantita visibilità». Tutto falso per il tribunale ANCONA - Condannata per aver diffamato la cantante anconetana Roberta Faccani, ex voce Matia Bazar. Ieri la sentenza del giudice Luca Zampetti nei confronti di una 38enne di Perugia, Muriel Mamusi, allieva della Faccani. Il giudice ha inflitto otto mesi più la pubblicazione della sentenza sia sulla rivista web dove l'imputata ha offeso l'artista sia su un quotidiano locale. La 38enne aveva rilasciato una intervista a una rivista web, All Music Italia, il 10 febbraio del 2022, all'indomani dall'esclusione da un concorso canoro “Una voce per San Marino” dove era arrivata in semifinale tra una sessantina di partecipanti.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: X Factor 2025: rob si lancia in “Ti sento” dei Matia Bazar

Al Teatro del Fuoco Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale ripropongono la musica dei Matia Bazar per un concerto di beneficenzaVenerdì 16 gennaio alle 21, al Teatro del Fuoco, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, storici membri dei Matia Bazar, proporranno un concerto di beneficenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il salto nell’ignoto di Saint Stacy; Per Louis Tomlinson ‘How Did I Get Here?’ è il più felice dei dischi possibili; L’ex cantante dei Matia Bazar Roberta Faccani diffamata come vocal coach, condannata allieva 38enne; L’ex cantante degli Spandau Ballet Ross Davidson ha ringraziato la donna durante il tentato stupro.

Lauryn Hill, l'ex cantante dei Fugees, si esibisce davanti a una platea quasi vuotaLa sua esibizione all’Essence Festival of Culture 2025, dove fra l’altro era uno dei nomi di maggior richiamo, era prevista nella serata del 4 luglio scorso, ma quando Lauryn Hill è salita sul palco ... corriere.it

Ian Watkins (ex voce dei Lostprophets) colpevole di 13 reati di pedofiliaOggi a Cardiff in Galles Ian Watkins si è dichiarato colplevole di tutte le accuse che gli erano state imputate ed è stato accusato di 13 reati sessuali. L’ex cantante dei Lostprophets ha ammesso i ... virginradio.it

Valentina ha dei dubbi sulla sua carriera da cantante. Maria le propone una settimana di distacco, fuori dalla scuola di #Amici25. Valentina torna a casa, al rientro darà la sua scelta se rimanere o meno. x.com