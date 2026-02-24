Antonio Tajani annuncia alla Farnesina la nomina di Matera come Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo, un riconoscimento che coinvolge anche numerosi eventi in programma. La città si prepara a ospitare mostre, convegni e festival dal 20 marzo fino a fine novembre, rafforzando il ruolo centrale nel Mediterraneo. La candidatura ha ottenuto il supporto di molte istituzioni e cittadini, pronti a coinvolgere il pubblico in questa iniziativa. La prima manifestazione è già in fase di preparazione.

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, presenta alla Farnesina il “successo” della nomina di Matera “Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo”, con un programma di eventi, mostre, convegni, rassegne, festival dal 20 marzo al 28 novembre. “Questa è un’opportunità -dice- per la città di Matera di aggiungere un tassello alla pace nel mondo e diventarne ambasciatrice. Stiamo lavorando ad una grande opera infrastrutturale, il corridoio Imec dall’India a Trieste, attraverso i paesi del Golfo, l’Africa e questo corridoio commerciale trasmetterà, come l’antica Via della seta, messaggi di cultura, dialogo, confronto tra popoli e civiltà “. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 Presentato al ministeroNino Sangerardi ha presentato al Ministero della Cultura il programma di Matera come capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, a causa dell'importanza storica e culturale della città.

Al via Matera capitale mediterranea della culturaMateria capitale mediterranea della cultura nasce dalla scelta di valorizzare i Sassi di Matera, che dal 20 marzo al 28 novembre ospitano cinque festival e sette mostre.

Inaugurata la Sala Cyber CSIRTalla FarnesinaIl 9 febbraio 2026, alla Farnesina, è stata inaugurata la nuova sala operativa CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Questa sala è dotata di tecnologie specialistiche per migliorare il m ... farodiroma.it

