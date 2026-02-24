Il programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 Presentato al ministero

Nino Sangerardi ha presentato al Ministero della Cultura il programma di Matera come capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, a causa dell'importanza storica e culturale della città. L'evento si svolge nella Sala Giovanni Spadolini di Roma e anticipa l'inizio degli eventi ufficiali, che inizieranno il 20 marzo 2026 nel cantiere del teatro Duni con un format speciale. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e artisti locali.

Di Nino Sangerardi: Presentato nella Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura in Via del Collegio Romano (Roma) il programma ufficiale di "Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026?, i cui eventi partiranno alle ore 17 di venerdì 20 marzo 2026 nel cantiere del teatro Duni con la formula del cantiere-evento. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi; il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti; il Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando e Clemente Contestabile, consigliere diplomatico del Ministro Alessandro Giuli, assente per un altro impegno istituzionale urgente.