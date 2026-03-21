È scomparso all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura politica di rilievo che ha ricoperto ruoli di governo tra gli anni Ottanta e i primi Novanta. Ex leader della Democrazia Cristiana, ha avuto una lunga carriera nel panorama politico italiano. La notizia della sua morte è stata comunicata dalle fonti ufficiali.

ROMA (ITALPRESS) – Addio a Paolo Cirino Pomicino. L'ex leader della Dc, a lungo ministro tra gli anni '80 e i primi anni '90, è scomparso all'età di 86 anni. Nato a Napoli il 3 settembre del 1939, dopo aver conseguito la laurea in Medicina, Pomicino è entrato in politica nel 1970, diventando consigliere comunale a Napoli con la Democrazia Cristiana: diventerà da lì a breve un perno del partito, con cui fu eletto alla Camera per la prima volta nel 1976 e fino al 1994, anno della fine della Prima Repubblica. Pomicino fu ministro della Funzione pubblica del governo De Mita (1988-1989) e poi ministro del Bilancio e della Programmazione economica di due Governi guidati da Giulio Andreotti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E' morto Paolo Cirino Pomicino, aveva 86 anni

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