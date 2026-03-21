Massimo D’Alema Umberto Bossi e quella volta che mangiarono insieme sardine pancarré e birra

Massimo D’Alema ricorda oggi Umberto Bossi in una lunga intervista al Corriere della Sera. A partire dalla prima volta che l’ha incontrato: «Fu al corteo della Festa della Liberazione del 1994, quello sotto la pioggia, a Milano, subito dopo la vittoria di Silvio Berlusconi, di cui Bossi era alleato. In quell’occasione, i due si trovarono a condividere un momento conviviale con sardine, pancarré e birra.»

Massimo D’Alema ricorda oggi Umberto Bossi in una lunga intervista al Corriere della Sera. A partire dalla prima volta che l’ha incontrato: «Fu al corteo della Festa della Liberazione del 1994, quello sotto la pioggia, a Milano, subito dopo la vittoria di Silvio Berlusconi, di cui Bossi era alleato. Ricordo che un pezzo del corteo l’aveva contestato. Io lo incrociai a margine della manifestazione. E gli feci i complimenti per la scelta coraggiosa di presentarsi in piazza a celebrare il 25 aprile ». Bossi e D’Alema. Lui, rivela l’allora segretario del Pds, «mi disse due cose. La prima, parole sue, fu che “noi della Lega siamo antifascisti”.... 🔗 Leggi su Open.online

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