Tre decenni fa, durante un fine settimana di inizio anni Novanta, nella redazione del Giornale, Daniele Vimercati si avvicina al terzo piano, sorride e annuncia che domenica sarebbe andato a Pontida con lui. La conversazione si svolge mentre la redazione si prepara a concludere la giornata lavorativa, con Vimercati che cambia i piani del weekend.

Alba degli anni Novanta, redazione del Giornale. S’affaccia al terzo piano Daniele Vimercati, mi guarda e sorride, si prepara a scombinare i miei piani del fine settimana: «Domenica andiamo insieme a Pontida». Non faccio in tempo a replicare un fico secco, “Vim” s’è già dileguato su per le scale che portano al piano della cronaca di Milano, mentre io continuo a spadellare le pagine di politica interna. Che ci farò mai con “Vim”, uno che del Senatur sa anche quello che Bossi non sa. Sotto il palco, mi ritrovo con Giorgio Bocca che a ogni colpo di spingarda dell’Umberto ridacchia, capita di tutto, c’è il mondo, sul sacro prato di Pontida. Nel... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Umberto Bossi e quella domenica a Pontida di 33 anni fa

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