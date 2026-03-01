test difficile per la massese con la lucchese gara fondamentale per la classifica di entrambe

Oggi pomeriggio alle 14,30, la Massese sfida la Lucchese allo stadio Porta Elisa in una partita importante per la classifica di entrambe le squadre. La gara rappresenta un impegno difficile per i bianconeri, che cercano punti per migliorare la posizione in campionato. La Lucchese, invece, si presenta come avversario di rilievo in questa fase decisiva della stagione.

La Massese affronta questo pomeriggio (ore 14,30) allo stadio Porta Elisa lo scoglio più duro di questo volata conclusiva del campionato d’Eccellenza. Di fronte i bianconeri di Paolo Pantera si ritrovano l’imbattuta capolista del girone in una sfida di grande fascino e dal peso specifico importante per la classifica di entrambe. La Lucchese vincendo potrebbe ipotecare il titolo, la Massese con un risultato positivo farebbe un altro passo avanti verso la salvezza diretta. Per questo match gli apuani ritrovano un titolarissimo come Andrei ma ne perdono un altro come lo squalificato Bigini. Restano assenti anche gli infortunati Lucchesi e Vazio. Ancora tutto da verificare, invece, il recupero di Bechini, fermatosi in questi ultimi giorni per un fastidio muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio La Massese recupera Andrei e Biagi. Lucchesi salterà il derby con la LuccheseAndrei e Biagi sono sulla via del completo recupero e domenica dovrebbero tornare a disposizione contro la Lucchese dando al tecnico Paolo Pantera...

La Massese a testa alta contro la Lucchese: "Vogliamo il sesto risultato utile consecutivo"Con la sconfitta del Castelnuovo Garfagnana e il pareggio del Real Forte Querceta aumentano i rimpianti della Massese.

