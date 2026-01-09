La Recanatese si prepara alla sfida di domenica contro l’Inter Sammaurese, un match decisivo per la salvezza. Dopo un percorso senza molte alternative, la squadra si concentra sull’importanza di ottenere un risultato positivo. D’Angelo sottolinea l’importanza di questa partita, sottolineando l’impegno e la determinazione necessari per affrontare al meglio l’appuntamento casalingo. Una vittoria potrebbe rappresentare un passo fondamentale nel cammino della squadra verso obiettivi importanti.

Continua a lavorare la Recanatese che si sta preparando al meglio per la sfida salvezza casalinga di domenica pomeriggio tutta a tinte giallorosse contro l’ Inter Sammaurese. A presentare la sfida in casa leopardiana è il capitano e uno degli uomini simbolo Massimo D’Angelo, secondo miglior marcatore della squadra di Pagliari con cinque reti realizzate." È una gara molto importante. Stiamo lavorando con l’allenatore per cercare di portare a casa i tre punti che sono e saranno fondamentali per il cammino". L’estroso ed esperto fantasista classe ’90 prosegue soffermandosi sul recente cambio di guida tecnica che ha visto il ritorno sulla panchina giallorossa, a distanza di quasi due anni, di Giovanni Pagliari, che sotto il Colle dell’Infinito ha scritto pagine indelebili della storia della Recanatese con la storica promozione in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giallorossi senza alternative. Recanatese, D’Angelo suona la carica: "Fondamentale battere la Sammaurese»

Leggi anche: Polvani, il baluardo, suona la carica: "Vittoria a Grosseto? Fondamentale"

Leggi anche: Juventus Women, Cambiaghi suona la carica per la Roma: «Partita fondamentale, pronte a questa battaglia. Squalifica Canzi? Speriamo di non sentirne la mancanza»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trasferta amara. Dalla Recanatese un passo indietro - I giallorossi a Fossombrone hanno fatto una prova mediocre. msn.com

Recanatese, ultima amichevole che dà più fiducia. Contro il Giulianova i giallorossi convincono - Certi ‘test’ vanno presi per quello che sono, ossia con tutta la prudenza del caso, ma la Recanatese vista contro il Giulianova ha mostrato qualche timidissimo segnale positivo rispetto al ... ilrestodelcarlino.it

La Recanatese esonera Savini. I giallorossi affidati a Pagliari - Per il tecnico si tratta di un ritorno: "Sono affezionato a questa piazza dove si può lavorare come piace a me" ... msn.com