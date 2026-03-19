Chi vince la Milano-Sanremo 2026? Le quote dei bookmakers su Pogacar e Van der Poel I possibili nomi a sorpresa

L’edizione 2026 della Milano-Sanremo si avvicina e le quote dei bookmaker indicano Pogacar e Van der Poel come favoriti, mentre sono attesi anche possibili nomi a sorpresa. Gli appassionati di ciclismo attendono con interesse questa prima grande classica della stagione, che si svolgerà tra pochi giorni. La corsa si preannuncia ricca di suspense e di colpi di scena.

L’attesa tipica degli appuntamenti imperdibili scandisce l’avvicinamento alla prima grande classica della stagione. Si rinnova sabato 21 marzo l’imperdibile appuntamento con la Milano-Sanremo. La storica corsa in linea giunta all’edizione numero 117, prende il via da Pavia, partenza alle 10:10, e si conclude a Sanremo dopo aver percorso 298 chilometri. Mathieu van der Poel ha vinto l’edizione 2025 al termine di un’epica battaglia con Filippo Ganna e Tadej Pogacar. Le agenzie di scommesse offrono un quadro abbastanza chiaro attraverso le quote proposte: l’olandese Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar sono, per distacco, i principali candidati alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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