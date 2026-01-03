Odio le feste Se posso dare una mano quando gli altri festeggiano lo faccio volentieri | Achille Costacurta con Martina Colombari e il padre Billy tra i City Of Angels – VIDEO

Achille Costacurta, Martina Colombari e Billy hanno partecipato come volontari ai City Angels di Milano, offrendo supporto durante il periodo delle festività. Questa collaborazione testimonia l’impegno di una famiglia condividendo il proprio tempo per aiutare chi è in difficoltà nelle strade della città, dimostrando un atteggiamento di solidarietà e responsabilità sociale in un momento tradizionalmente dedicato al festeggiamento.

Martina Colombari, insieme al figlio Achille Costacurta e al marito Billy per il fine d’anno hanno prestato servizio come ausiliari per i City Angels, l’associazione di volontariato di Milano che opera nelle strade delle città. Le attività sono tante dai pasti in mensa alle perlustrazioni nelle strade. “ Come dico sempre, odio le feste. Quindi se posso dare una mano quando gli altri festeggiano, lo faccio volentieri “, ha commentato Achille Costacurta che recentemente ha catturato l’attenzione con una intervista senza filtri a Verissimo. Il figlio dell’ex concorrente di Ballando con le stelle e dell’asso del Milano ha confessato: “Ho cominciato fumando le canne, poi in carcere ho preso sette boccette di metadone e sono entrato in coma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

