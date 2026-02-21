Angers-Lille domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Il Lille subisce una nuova sconfitta dopo aver perso in casa contro la Stella Rossa nei playoff e affronta ora l'Angers, che ha raggiunto risultati sorprendenti in questa stagione. La partita di domenica 22 febbraio alle 17:15 vede le formazioni ufficiali pronte a scendere in campo, con i giocatori determinati a cambiare rotta. I tifosi attendono con interesse questa sfida, che potrebbe segnare un punto di svolta per entrambe le squadre.

Continua il periodo nero del Lille che dopo aver perso in casa contro la Stella Rossa nell’andata dei playoff va a far visita al sorprendente Angers. Gli Scoitses vengono dal KO di Lorient, il nono stagionale ma indolore visto che la salvezza pare abbondantemente acquisita. Sono ben 20 i punti fatti in casa e sono ben 5 le vittorie nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

