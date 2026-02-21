Angers-Lille domenica 22 febbraio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Il Lille si trova in difficoltà dopo aver subito una sconfitta casalinga contro la Stella Rossa nei playoff e ora affronta l’Angers, che ha sorpreso tutti con un inizio di stagione convincente. La squadra francese si prepara alla sfida di domenica 22 febbraio alle 17:15, cercando di invertire il trend negativo. I tifosi attendono una reazione importante, mentre l’Angers punta a confermarsi come una delle sorprese del campionato. La partita promette emozioni e colpi di scena.

© Infobetting.com - Angers-Lille (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Continua il periodo nero del Lille che dopo aver perso in casa contro la Stella Rossa nell'andata dei playoff va a far visita al sorprendente Angers. Gli Scoitses vengono dal KO di Lorient, il nono stagionale ma indolore visto che la salvezza pare abbondantemente acquisita. Sono ben 20 i punti fatti in casa e sono ben 5 le vittorie nelle. ANGERS: UNA SORPRESA NEL CAMPIONATO FRANCESE Prima dell'inizio del campionato i media francesi non si aspettavano grandi risultati dall'Angers, secondo i pronostici la squadra allenata da Alexandre Dujeux era attesa ad un'altra dura battagli