Mariani promosso ma con dubbi | moviola Cagliari-Napoli

Durante la partita tra Cagliari e Napoli, l’arbitro Mariani è stato giudicato complessivamente in controllo dalla moviola, anche se alcuni dubbi sono stati sollevati riguardo alcune decisioni prese durante il match. La valutazione delle immagini ha evidenziato che l’arbitro ha mantenuto una certa fermezza, ma non sono mancati momenti di incertezza che hanno suscitato discussioni tra gli osservatori.

La direzione arbitrale di Mariani nella sfida tra Cagliari e Napoli è stata complessivamente in controllo, pur con qualche imprecisione sul piano disciplinare. La gara, intensa e ricca di contrasti, è stata gestita con continuità, ma non sono mancate situazioni in cui il metro adottato ha lasciato spazio a qualche perplessità. Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport, l’arbitro ha mantenuto il controllo di un match fisico — testimoniato dai numerosi falli fischiati — ma avrebbe potuto intervenire con maggiore severità in due episodi specifici. Nel primo tempo, un intervento di Dossena ai danni di Hojlund al limite dell’area non è stato sanzionato con il cartellino, mentre nella ripresa un fallo prolungato di Gutierrez su Palestra, nonostante il vantaggio concesso, avrebbe richiesto un’ammonizione alla prima interruzione utile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mariani promosso ma con dubbi: moviola Cagliari-Napoli Articoli correlati Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani. Cosa è successo all’Unipol DomusZaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Manchester United,... Moviola Napoli Sassuolo, Fourneau promosso: gli episodi dubbi del matchLa sfida del “Maradona” tra Napoli e Sassuolo, valida per il 21° turno di Serie A, va in archivio con il successo di misura dei padroni di casa. Parole da LEADER di #McTominay dopo #InterNapoli #DAZN Una selezione di notizie su Mariani promosso ma con dubbi moviola... Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani, valido per la 30ª giornata 2025/26Moviola Cagliari Napoli: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani, valido per la 30ª giornata 2025/26 ... calcionews24.com Cagliari-Napoli: 0-1, McTominay gol! I partenopei salgono al secondo postoSerie A, diretta live Cagliari-Napoli: 30° giornata. Formazioni ufficiali e risultato aggiornato, segui la gara con AreaNapoli.it ... areanapoli.it