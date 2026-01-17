Moviola Napoli Sassuolo Fourneau promosso | gli episodi dubbi del match

La moviola di Napoli Sassuolo analizza gli episodi controversi del match del Maradona, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. La partita si è conclusa con la vittoria di misura del Napoli, e il referee Fourneau è stato promosso nonostante alcuni dubbi sui momenti chiave. Di seguito, ripercorriamo le decisioni più discusse che hanno caratterizzato l’incontro.

La sfida del “Maradona” tra Napoli e Sassuolo, valida per il 21° turno di Serie A, va in archivio con il successo di misura dei padroni di casa. Sotto la lente d’ingrandimento finisce la direzione di gara di Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, che conduce in porto il match con una sufficienza piena (voto 6,5), coadiuvato da una sala VAR rimasta sostanzialmente inoperosa per l’assenza di episodi critici. Il momento decisivo arriva subito, al 7′: Leonardo Spinazzola serve Eljif Elmas, il cui tiro viene respinto da Muric. Sulla ribattuta si avventa Stanislav Lobotka: il metronomo slovacco, con un piatto al volo preciso, sigla la rete dell’1-0. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Napoli Sassuolo, Fourneau promosso: gli episodi dubbi del match Leggi anche: Moviola Sassuolo Juve: gli episodi dubbi del match Leggi anche: Moviola Sassuolo Juve LIVE: gli episodi dubbi del match La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A, gli arbitri della ventunesima giornata. Serie A - Le pagelle di Napoli-Sassuolo 1-0: applausi per Lobotka, Elmas, McTominay e Vergara. Bocciati Fadera e Iannoni - Diamo i voti al match del "Maradona", arbitrato da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. eurosport.it

Le pagelle di Napoli-Sassuolo, i voti: i top e i flop del match del Maradona - Dopo tre pareggi consecutivi contro Verona, Inter e Parma il Napoli torna in campo al Maradona. ilmattino.it

FINALE. Napoli-Sassuolo 1-0: gli azzurri la chiudono con Lobotka dopo 7 minuti. Cronaca e tabellino - 52′: Napoli in attacco con Di Lorenzo che punta Doig e tenta il cross. canalesassuolo.it

️ Moviola #Napoli- #Parma: Fabbri, troppa disparità sui falli. E quanti dubbi su McTominay x.com

Moviola #NapoliParma, CorSport severo con #Fabbri: “Rigore su #McTominay da valutare” - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.