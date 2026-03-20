Moviola Cagliari Napoli | gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Mariani Cosa è successo all’Unipol Domus

Durante la partita tra Cagliari e Napoli, valida per la 30ª giornata di Serie A, sono stati rivisti alcuni episodi attraverso la moviola. La gara si è svolta all’Unipol Domus e ha coinvolto il direttore di gara Maurizio Mariani, che ha dovuto valutare diverse azioni rivedendo alcune decisioni prese sul campo. La sfida ha tenuto alta l’attenzione su determinati momenti controversi.

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