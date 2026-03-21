Un venerdì senza troppe indicazioni per Marco Bezzecchi, che si è trovato a dover affrontare un problema durante le prove. Il pilota italiano ha dichiarato di dover capire cosa non abbia funzionato e di essere ancora alla ricerca di risposte. La sessione si è conclusa con un risultato che non soddisfa le aspettative, lasciando spazio a ulteriori analisi.

Un venerdì con non troppe indicazioni per Marco Bezzecchi. Il pilota italiano si è dovuto accontentare di un piazzamento fuori dalla top 10 in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP del Brasile, appuntamento numero due del Mondiale MotoGP in scena questo fine settimana dall’ Autódromo Internacional de Goiânia. Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia si è accomodato solo al ventesimo posto, complice una pioggia che ha di fatto compromesso il turno, motivo per cui sarà costretto a partire dal Q1 in occasione delle qualifiche di domani. Per la cronaca il romagnolo ha accusato un gap di +2.043 alla LCR Honda di Johan Zarco, leader in 1:21,257 davanti a Marc Marquez, secondo a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Abbiamo avuto un problema, dobbiamo capire cosa non ha funzionato”

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