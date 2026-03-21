Marc Marquez vince la Sprint del Gp del Brasile Di Giannantonio 2°

Marc Marquez, alla guida di una Ducati Lenovo, ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile a Goiania. La gara è partita con un'ora e venti di ritardo a causa di una voragine scoperta sul rettilineo. Al secondo posto si è classificato un pilota italiano, mentre altri concorrenti sono arrivati oltre la prima posizione.

GOIANIA (BRASILE) - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, partita con un'ora e venti di ritardo a causa della comparsa di una voragine sul rettilineo. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha preceduto al traguardo il poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), leader della corsa sino al terzultimo giro. Sul gradino più basso del podio ci sale un altro iberico, l'ormai ritrovato Jorge Martin (Aprilia). Segue Marco Bezzecchi (Aprilia) in quarta posizione; quinto, invece, il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). Nell'ordine, completano la top ten Fabio Quartararo (Yamaha), Alex Marquez (Ducati Gresini), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Pedro Acosta (Ktm) e Diogo Moreira (Honda). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Marc Marquez vince la Sprint del Gp del Brasile, Di Giannantonio 2° Articoli correlati Leggi anche: Marc Marquez vince la gara Sprint nel Gp in Brasile: gran duello con Di Giannantonio che chiude secondo Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: Marc Marquez precede Di Giannantonio, quarto BezzecchiIl successo è andato allo spagnolo Marc Marquez, che ha preceduto l’azzurro Fabio Di Giannantonio, scattato in pole ma beffato dall’iberico. Approfondimenti e contenuti su Marc Marquez Temi più discussi: Marc Marquez e le condizioni estreme della MotoGp in Brasile: Esce acqua da sotto l'asfalto; MotoGP 2026. GP del Brasile. Dal 2013 c'è un detto in MotoGP: circuito nuovo = vittoria di Marc Márquez, accadrà ancora?; MotoGp: in Brasile sorprende il francese Zarco, male Bezzecchi; MotoGP Brasile 2026. Marquez vince la sprint di Goiania, ma che Diggia!. MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di GiannantonioA tre giri dalla fine lo spagnolo sorpassa l’italiano partito in pole e taglia il traguardo in prima posizione con un distacco di 0.213 ... rainews.it Marc Marquez vince la Sprint del Gp del Brasile, Di Giannantonio 2°GOIANIA (BRASILE) (ITALPRESS) - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, partita con un'ora e venti di ... italpress.com Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente t facebook FOTO e VIDEO. Da Bagnaia a Marc Marquez: quante cadute in qualifica in Brasile! #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP x.com