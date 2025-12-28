cremonese napoli 0 2 una doppietta di hojlund porta conte al secondo posto in classifica

Nel match della 17ª giornata di Serie A, il Napoli conquista una vittoria per 2-0 contro la Cremonese, grazie a una doppietta di Hojlund. Con questo risultato, gli azzurri raggiungono temporaneamente il secondo posto in classifica con 34 punti, a un punto dalla capolista Milan. La partita si è svolta in trasferta, consolidando la posizione della squadra di Conte nella parte alta della classifica.

Il Napoli batte 2-0 in trasferta la Cremonese nel match valido per la 17a giornata di Serie A e sale a quota 34 punti in classifica, momentaneamente al secondo posto a meno uno dalla capolista Milan. Protagonista assoluto con una doppietta nel primo tempo Rasmus Hojlund, a segno a porta vuota da due passi al 13? dopo un tiro di Spinazzola deviato da Terracciano, e al 45?, sempre in mischia, con una girata vincente nel cuore dell’area piccola. La squadra di Nicola incassa il secondo ko nelle ultime tre uscite e resta ferma a 21 punti, a metà classifica.?? Full time: #CremoneseNapoli 0-2? #ForzaNapoliSempre pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

