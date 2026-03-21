Manuela Arcuri ha raccontato che alcune sue amiche hanno cercato di avvicinarsi al suo marito, causando tensioni nella sua vita privata. Ha anche parlato della sua separazione, spiegando cosa è successo tra lei, il marito e le persone intorno a loro. La attrice ha condiviso dettagli sulla fine del suo amore e sulle delusioni legate alle amicizie.

Manuela Arcuri rompe il silenzio sulla separazione e chiarisce cosa è accaduto davvero nella sua vita privata: il racconto su amicizie, delusioni e fine dell’amore. Leggi anche: Sapevate che Manuela Arcuri aveva avuto una storia con Totti? Ecco perché tra loro è finita Negli ultimi mesi la vita privata di Manuela Arcuri, una delle attrici più conosciute del panorama televisivo italiano, è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Alcune dichiarazioni pubbliche e un post condiviso sui social avevano infatti alimentato numerosi interrogativi sulla fine del suo matrimonio. Molti avevano interpretato quelle parole come un riferimento diretto a un tradimento, dando per scontato che la rottura fosse stata causata da un’ infedeltà all’interno della coppia. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Manuela Arcuri rivela che le sue amiche ci hanno provato con suo marito: la verità sui tradimenti

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