Manuela Arcuri rivela che le sue amiche ci hanno provato con suo marito | la verità sui tradimenti
Manuela Arcuri ha raccontato che alcune sue amiche hanno cercato di avvicinarsi al suo marito, causando tensioni nella sua vita privata. Ha anche parlato della sua separazione, spiegando cosa è successo tra lei, il marito e le persone intorno a loro. La attrice ha condiviso dettagli sulla fine del suo amore e sulle delusioni legate alle amicizie.
Manuela Arcuri rompe il silenzio sulla separazione e chiarisce cosa è accaduto davvero nella sua vita privata: il racconto su amicizie, delusioni e fine dell’amore. Leggi anche: Sapevate che Manuela Arcuri aveva avuto una storia con Totti? Ecco perché tra loro è finita Negli ultimi mesi la vita privata di Manuela Arcuri, una delle attrici più conosciute del panorama televisivo italiano, è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Alcune dichiarazioni pubbliche e un post condiviso sui social avevano infatti alimentato numerosi interrogativi sulla fine del suo matrimonio. Molti avevano interpretato quelle parole come un riferimento diretto a un tradimento, dando per scontato che la rottura fosse stata causata da un’ infedeltà all’interno della coppia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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