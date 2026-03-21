Manifatture colpite dal conflitto | La recessione non è ancora finita

Il Centro Studi di Confindustria Reggio Emilia ha pubblicato i risultati dell’indagine congiunturale relativa al quarto trimestre del 2025. Lo studio evidenzia che le manifatture continuano a risentire dell’impatto del conflitto, con segnali di una recessione ancora in corso. I dati raccolti mostrano come il settore manifatturiero sia ancora in difficoltà, nonostante la fine dell’anno sia ormai vicina.

Il Centro Studi di Confindustria Reggio Emilia presenta i risultati dell’indagine congiunturale per il quarto trimestre 2025. La produzione industriale registra un incremento pari al +5,5% su base annua, tuttavia, tale variazione riflette principalmente un effetto di rimbalzo rispetto ai livelli eccezionalmente bassi dell’anno precedente, piuttosto che un rafforzamento strutturale dell’attività produttiva. Analogamente, il fatturato totale (+1,6%) evidenzia un recupero limitato, sostenuto dalla componente estera (+3,1%), mentre il mercato interno resta invariato, a testimonianza di una domanda domestica ancora fragile. L’ occupazione, in lieve aumento (+1%), non mostra segnali di espansione, denotando una situazione di sostanziale stabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifatture colpite dal conflitto: "La recessione non è ancora finita" Articoli correlati Famiglie colpite dal conflitto tornano a casa dopo la riapertura del valico di RafahIl sole si alzava appena sopra il confine tra Egitto e Striscia di Gaza quando, alle 07:18 del 4 febbraio 2026, due autobus colorati con la scritta... Leggi anche: Coppa d’Africa, il Marocco fa ricorso: “Rigore ritenuto corretto dagli esperti”. La finale vinta dal Senegal non è ancora finita