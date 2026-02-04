Dopo più di un anno di chiusura, il valico di Rafah tra Egitto e Gaza si riapre. Alle 07:18 del 4 febbraio 2026, due autobus con la scritta “ONU” sulle fiancate attraversano il confine. Famiglie che erano rimaste bloccate a lungo nel territorio tornano a casa, sperando in un cambiamento. Il sole ancora basso illumina la scena di una giornata che segna una piccola svolta per chi vive in quella zona.

Il sole si alzava appena sopra il confine tra Egitto e Striscia di Gaza quando, alle 07:18 del 4 febbraio 2026, due autobus colorati con la scritta "ONU" sulle fiancate hanno superato il valico di Rafah dopo oltre un anno di chiusura totale. A bordo, 68 persone: famiglie intere, anziani con le mani tremanti, bambini che si aggrappavano ai genitori, e soprattutto pazienti in condizioni critiche, tra cui un neonato affetto da una rara malattia ematologica. Il valico, che per anni è stato il solo passaggio per migliaia di palestinesi verso l'estero, è tornato a vivere, anche se in modo limitato, dopo un blocco che ha reso Gaza un'isola di dolore e isolamento.

© Ameve.eu - Famiglie colpite dal conflitto tornano a casa dopo la riapertura del valico di Rafah

Questa mattina un nuovo gruppo di persone di Gaza ha lasciato Khan Younis per motivi medici.

Stamattina, il primo gruppo di palestinesi torna nella Striscia di Gaza dall’Egitto.

