Coppa d’Africa il Marocco fa ricorso | Rigore ritenuto corretto dagli esperti La finale vinta dal Senegal non è ancora finita

Il Marocco ha presentato ricorso in merito alla decisione del rigore durante la finale di Coppa d’Africa, ritenuto corretto da alcuni esperti. La partita tra Marocco e Senegal, conclusasi con la vittoria del team senegalese, si protrae ancora, oltre le 24 ore dal termine ufficiale. La controversia e le discussioni sul match continuano a mantenere vivo l’interesse degli appassionati e degli osservatori.

La finale di Coppa d’Africa è infinita. Durata circa tre ore sul campo (tra maxi recupero e supplementari), la sfida tra Marocco e Senegal continua anche a distanza di più di 24 ore dal fischio finale. La federcalcio marocchina ha infatti annunciato ricorso contro gli avversari alla confederazione Africana di Calcio (CAF) e la FIFA “per pronunciarsi sul ritiro della nazionale senegalese dal campo durante la finale contro la nazionale marocchina, nonché sugli eventi che hanno portato a questa decisione, a seguito dell’assegnazione da parte dell’arbitro di un rigore ritenuto corretto da tutti gli esperti”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Coppa d’Africa non è ancora finita, il Marocco fa ricorso alla Fifa: comunicato UFFICIALEIl Marocco ha presentato un ricorso ufficiale alla FIFA riguardo alla recente finale della Coppa d’Africa, disputata a Rabat tra Senegal e Marocco.

Coppa d’Africa, il video della finale più pazza del mondo: rigore al 98?, il Senegal se ne va poi rientra, il Marocco sbaglia, il Senegal segnaLa finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco a Rabat è stata caratterizzata da episodi sorprendenti, culminati con un rigore al 98° minuto.

