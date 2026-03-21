Gli ispettori Civilis hanno presentato una nuova denuncia a Manfredonia, segnalando alcune irregolarità riscontrate durante un controllo. La pattuglia di servizio ha verificato diverse situazioni e ha notificato le risultanze alle autorità competenti. La relazione contiene dettagli sugli aspetti verificati e sui riscontri emersi durante l’ispezione. La segnalazione è stata depositata in conformità con le procedure previste.

In alcuni casi l’abbandono di rifiuti è avvenuto in modo talmente massivo da avere determinato il cambiamento dell’aspetto del territorio interessato. Ma anche i cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti urbani sono spesso oggetto di conferimenti abusivi. A fianco dei contenitori si possono trovare abbandonati in terra sia rifiuti domestici, compresi gli ingombranti (come materassi, divani rotti e mobilia varia, elettrodomestici fuori uso etc.), sia rifiuti speciali (in primis delle demolizioni e manutenzioni edili). Chi abbandona i rifiuti spesso sono piccole imprese che operano nel sommerso e che, quindi, poi non conferiscono nelle discariche o nei centri di stoccaggio o di recupero autorizzati. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, nuova denuncia degli ispettori Civilis

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