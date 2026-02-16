Il tempo di vestizione è lavoro nuova denuncia degli operatori sanitari

Gli operatori sanitari di tutta Italia denunciano che il tempo dedicato alla vestizione rappresenta un vero e proprio lavoro, e chiedono che venga riconosciuto nel loro stipendio. Secondo loro, infatti, questa fase prima e dopo il turno richiede tempo e impegno, ma non viene mai considerata come parte della giornata lavorativa. Alcuni operatori riferiscono di passare anche 15 minuti in più rispetto all’orario previsto solo per indossare e togliere i dispositivi di protezione.

I lavoratori chiedono il pagamento dei minuti non riconosciuti. Scatta la vertenza nei confronti della Asl Nuova denuncia da parte degli operatori sanitari che chiedono conteggiati nello stipendio del tempo impiegato durante la vestizione prima e dopo il turno di lavoro. Minuti in più impiegati per indossare e togliere la divisa che, secondo quanto denunciano alcuni operatori sanitari, non verrebbero pagati anche se risultano registrati. Per questo motivo, un gruppo di lavoratori della Asl ha deciso di rivolgersi all’avvocato Luca Damiano del foro di Vasto per tutelare i propri diritti e chiedere il pagamento dei minuti effettivamente lavorati e non retribuiti, come risultano dai cartellini marcatempo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Sentenza storica ad Avellino: riconosciuto il tempo di vestizione come orario di lavoro per gli operatori ospedalieri Il Tribunale di Avellino ha stabilito che il tempo dedicato agli operatori sanitari per vestirsi e svestirsi in ospedale deve essere considerato come ora di lavoro. Sicurezza degli operatori sanitari sul posto di lavoro, in arrivo a Ferrara oltre 320mila euro A Ferrara sono in arrivo oltre 320mila euro dedicati alla sicurezza degli operatori sanitari sul posto di lavoro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'Ugl vince la causa contro Ambiente Spa su lavaggio delle divise e tempi di vestizione; Il tempo di vestizione è lavoro, nuova denuncia degli operatori sanitari; Mettersi la divisa è lavoro? Quando il tempo-tuta va pagato (e garantito); Sentenza storica ad Avellino: riconosciuto il tempo di vestizione come orario di lavoro per gli operatori ospedalieri. Il tempo di vestizione è lavoro, nuova denuncia degli operatori sanitariNuova denuncia da parte degli operatori sanitari che chiedono conteggiati nello stipendio del tempo impiegato durante la vestizione prima e dopo il turno di lavoro. Minuti in più impiegati per indossa ... chietitoday.it Tempi di vestizione. Il Tribunale di Milano conferma: Rientrano nell’orario di lavoroAccolto il ricorso di tre infermieri contro l’Asst Fatebenefratelli-Sacco per il riconoscimento della retribuzione dovuta tra il 2011 e il 2015 a compensazione del tempo utilizzato per indossare e ... quotidianosanita.it L’UGL ottiene in Corte d’Appello del Lavoro dell'Aquila il riconoscimento di rimborsi per il lavaggio degli indumenti protettivi e il tempo di vestizione ai lavoratori di Pescara Ambiente. - facebook.com facebook