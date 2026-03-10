Ospedale Monaldi Schillaci | Aspettiamo i risultati del lavori degli ispettori

Tempo di lettura: 2 minuti " Ci sono inchieste in corso, ci sono gli ispettori del Ministero che stanno redigendo i verbali delle ispezioni, quindi aspettiamo di avere i risultati". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell'incontro sulla digitalizzazione in sanità, in relazione alla morte del piccolo Domenico Caliendo, lo scorso 21 febbraio, all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Rispetto ai tempi in cui potrebbe arrivare una decisione da parte del ministero, Schillaci ha detto: " Non so i tempi quali possano essere, credo i tempi fisiologici". "Ci siamo visti più di una volta con il presidente Fico, stiamo lavorando in quella direzione".