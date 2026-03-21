Manfredi ha annunciato che, viste le numerose presenze, si lavorerà per rendere permanenti le visite al Maradona, in concomitanza con un restyling dell’impianto. La giornata Fai ha visto migliaia di persone radunate fuori dai cancelli dello stadio di Fuorigotta, tutte pronte a visitare gratuitamente l’impianto. L’evento ha attirato un grande afflusso di pubblico durante l’iniziativa.

Dire che la giornata Fai sia stata un successo è riduttivo: migliaia di persone si sono accalcate fuori dai cancelli del Maradona per visitare gratuitamente l’impianto di Fuorigrotta. In tal senso, l’ amministrazione comunale potrebbe decidere di rendere tali visite permanenti. Ad annunciarlo è stato il sindaco Manfredi su X. Visite al Maradona, l’annuncio di Manfredi. Su X: “L’apertura straordinaria dello stadio Maradona col Fondoambiente è stata un successo. Una grande opportunità per i tifosi azzurri e tantissimi turisti. Insieme al restyling della struttura e alla Maradona experience proveremo a rendere permanenti le visite” L’apertura straordinaria dello stadio Maradona col @Fondoambiente è stata un successo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manfredi: “Visto il successo, proveremo a rendere permanenti le visite al Maradona. Insieme al restyling”

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