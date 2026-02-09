Restyling Maradona Manfredi mostra rendering e prova a ricucire con Adl | Disponibili a dialogo
La città si prepara a rinnovare il suo stadio più simbolo. Il sindaco Manfredi mostra alcuni rendering del progetto di restyling e afferma che il Comune è aperto al dialogo con il presidente del Napoli, De Laurentiis. La partita per il futuro dello Stadio Maradona entra nel vivo, mentre si cerca di trovare un accordo tra le parti.
Tempo di lettura: 2 minuti La corsa di Napoli agli Europei 2032, come risaputo, passa per il restyling dello Stadio Maradona. Il progetto di riqualificazione “prende forma “, assicura il sindaco Gaetano Manfredi in un post. Parlando a Radio Crc, ieri il direttore generale del Comune, Pasquale Granata, ricordava una scadenza. Entro il 30 luglio prossimo, l’Italia dovrà mandare all’Uefa un dossier con le candidature degli stadi. L’amministrazione comunale, pertanto, prevede di far partire nel 2027 i lavori al Maradona. La deadline dell’intervento dovrà essere il 2030. Sui social, l’inquilino di Palazzo San Giacomo mostra il rendering dell’impianto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
