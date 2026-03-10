Napoli il sindaco Manfredi | Nelle giornate Fai il Maradona sarà aperto alle visite gratuitamente

Il sindaco di Napoli ha comunicato che durante le giornate Fai, il 21 e 22 marzo, lo stadio Maradona sarà accessibile ai visitatori senza costi. La decisione riguarda l’apertura dell’impianto sportivo in queste due giornate, offrendo l’opportunità di visitarlo gratuitamente. La conferma dell’iniziativa è stata resa nota attraverso un annuncio pubblico.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato che sabato 21 e domenica 22 marzo, in occasione delle giornate Fai, lo stadio Maradona sarà aperto alle visite gratuitamente. Attraverso un post sui social, Manfredi ha dichiarato: “ Spesso mi hanno chiesto di aprire lo Stadio Diego Armando Maradona ai visitatori. Oggi questa richiesta diventa realtà sabato 21 e domenica 22 marzo. Nelle Giornate Fai, grazie alla collaborazione con il Fai – Fondo Ambiente Italiano, lo stadio sarà aperto gratuitamente alle visite. Un luogo simbolo della nostra città che, dal campo alle gradinate, fino al celebre murales di Jorit dedicato a Maradona all’esterno dello stadio, racconta passione, identità e storia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

