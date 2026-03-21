Rocco Papaleo ha parlato della sua mamma durante una puntata di “Ciao Maschio” condotta da Nunzia De Girolamo. Ha raccontato che sua madre, molto ansiosa, si preoccupava anche se tardava solo cinque minuti, tanto che una task force veniva mandata a cercarlo. Papaleo ha anche condiviso che, dopo essere stata a Lourdes in buona salute, si è rotta una gamba.

Rocco Papaleo si racconta a “ Ciao Maschio” di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda sabato alle 17.05 su Rai 1, e ricorda il momento in cui è entrato in contatto con il mondo della tv: “Mi ricordo il giorno che è arrivata la televisione, avrò avuto due o tre anni. Era come se fosse arrivato qualcosa di straordinario: sono uscito di casa per andare ad avvisare una vicina con cui avevo un grande rapporto. In fondo, ha cambiato davvero le nostre vite. Non pensavo potesse diventare un lavoro. Ero vivace, sì, ma non immaginavo che quella vivacità potesse trasformarsi in una professione”. Spazio anche al rapporto con la madre, figura centrale nella sua crescita: “Era una donna ansiosa, molto attenta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamma era ansiosa. Se tardavo anche 5 minuti, partiva la task force per cercarmi. Era andata a Lourdes sanissima e si è rotta una gamba”: così Rocco Papaleo

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