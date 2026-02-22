Ho perso i miei amici | non era vero Ventisettenne mobilita task-force sull’Adda per niente

Una giovane di 27 anni ha mobilitato una vasta squadra di soccorso sull’Adda, credendo erroneamente di aver perso i suoi amici. La donna aveva visto delle luci tra gli alberi e sentito dei richiami, ma si trattava di un equivoco. La sua segnalazione ha portato a un intervento che si è rivelato inutile, mentre gli amici non si erano mai allontanati. La vicenda si è conclusa senza feriti, ma ha causato un grande dispiegamento di forze.

Paderno d'Adda (Lecco), 22 febbraio 2026 – Una luce tra gli alberi in mezzo al bosco in riva all'Adda e flebili grida d'aiuto. L'allarme è scattato nel cuore della notte, nel canyon della valle dell'Adda, tra Paderno e Calusco, nella zona del ponte San Michele. Un ragazzo straniero di 27 anni è stato poi trovato a girovagare senza meta a ridosso della scarpata sulla riva bergamasca del fiume: era confuso, smarrito, probabilmente ubriaco o sotto l'effetto di qualche sostanza proibita. “Non trovo più i miei amici”, ha raccontato ai soccorritori. Per verificare che non ci fossero altre persone in difficoltà è stata lanciata l'allerta generale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dazi, Tajani mobilita la task force di Sistema ItaliaTajani ha deciso di attivare la task force di Sistema Italia dopo la decisione di annullare i dazi imposti da Trump.

Ospedale Monopoli-Fasano, prima riunione della task force: focus su viabilità e mobilità di accessoIl sindaco di Monopoli, Marco Romano, ha presieduto oggi la prima riunione della task force istituita dalla Regione Puglia per preparare l’apertura del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, concentrandosi in particolare sulla sistemazione delle strade e sui parcheggi, dopo che i lavori di costruzione sono stati completati lo scorso mese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Due settimane fa ho perso uno dei miei migliori amici: dedico l'oro olimpico a Walter Pfeifer, morto in montagna. Lo sentivo con me mentre scendevo; Angelica Bove: A 19 anni ho perso i miei genitori, un dolore troppo grande. Sanremo? I miei 5 fratelli fanno il tifo per me; Ilia Malinin, la caduta del Dio del pattinaggio: Sopraffatto dai miei traumi, ho perso il controllo; Diario di Ramadan: per me non è un obbligo, è un modo per sentirmi a casa.

Angelica Bove: «A 19 anni ho perso i miei genitori, un dolore troppo grande. Sanremo? I miei 5 fratelli fanno il tifo per me»«Stanca, carica, adrenalinica. Insomma, un mix di emozioni». A meno di un mese dalla partenza per Sanremo, dove dal 24 al 28 febbraio gareggerà tra le Nuove Proposte del Festival 2026, la romana ... ilmessaggero.it

Ho perso il mio padre professionale. Con lui i 10 anni migliori della mia vitaHo perso il mio padre professionale. Mi ero formato prima, certo, ma con lui mi sono arricchito, sono maturato. Ho visto un mondo che esisteva solo lì e che non ho più ritrovato, né in altre aziende ... ilgiornale.it

Ciak Telesud. . Ancora un incidente nell’area del comprensorio etneo. Ieri sera all’altezza della rotonda, allo svincolo di contrada Giaconia, della Statale 121, ha perso la vita il 24enne di Misterbianco, Michael Duse - facebook.com facebook