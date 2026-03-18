Vacanze di Pasqua negli Emirati Arabi e a Dubai | è sicuro viaggiare con la guerra in corso?

Durante le vacanze di Pasqua, molti italiani stanno considerando di visitare gli Emirati Arabi e Dubai, ma le tensioni in Medio Oriente hanno portato la Farnesina a sconsigliare alcuni paesi del Golfo. La situazione ha influenzato il traffico aereo e i viaggi verso queste destinazioni. Le autorità italiane monitorano costantemente la sicurezza e forniscono aggiornamenti sui percorsi più sicuri.

La crisi in Medio Oriente sta avendo ripercussioni su travel e traffico aereo. La Farnesina sconsiglia di raggiungere alcuni Paesi del Golfo perché poco sicuri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Eurolega, la Virtus vola negli Emirati Arabi: si gioca il confronto diretto con Dubai per i play-inBologna, 14 gennaio 2026 – E’ la trasferta più lunga della stagione, ma è anche il confronto tra due squadre in piena lotta per la zona play-in. Italiani a Dubai, quanto pagano di tasse e come sono gli stipendi negli Emirati ArabiNegli ultimi anni Dubai è diventata una delle mete più ambite da imprenditori, manager, startupper e influencer provenienti... Una selezione di notizie su Vacanze di Pasqua negli Emirati Arabi e... Temi più discussi: Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: ultima pausa prima della fine delle lezioni; Vacanze di Pasqua 2026: ecco quando chiudono le scuole e chi potrà stare a casa un giorno in più degli altri; Vacanze Pasqua 2026 e ponti di primavera a scuola, il calendario; Vacanze di Pasqua 2026: Quando chiudono le scuole? Date e ponti regione per regione. Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regione e le date di riaperturaIl conto alla rovescia è già iniziato per le vacanze di Pasqua 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico dopo la pausa natalizia. thesocialpost.it Pasqua 2026, il calendario delle vacanze scolastiche regione per regioneScuole chiuse dal 2 aprile in tutta Italia, ma le date del rientro variano. Dai calendari regionali ai prossimi ponti. Ecco quando si torna ... quifinanza.it Vacanze di Pasqua 2026: Quando chiudono le scuole - facebook.com facebook Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano x.com