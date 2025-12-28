Portolano sulle nuove minacce ibride | L’Italia deve farsi trovare pronta formeremo 10mila unità sull’IA

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha sottolineato l'importanza di prepararsi alle nuove minacce ibride, evidenziando l’impegno dell’Italia nel formare 10.000 unità specializzate nell’intelligenza artificiale. In un’intervista al Sole 24 Ore, ha inoltre discusso il ruolo degli aiuti a Kiev e il bilanciamento dei rapporti di forza con la Russia, evidenziando le priorità strategiche per la difesa nazionale.

Sull'importanza degli aiuti a Kiev e dei rapporti di forza con la Russia ha parlato in un'intervista al Sole 24 Ore il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, il quale si è concentrato anche sulle priorità della Difesa del nostro Paese.

