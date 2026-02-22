Nuove minacce a Parenzo | deve presentare il libro a porte chiuse

Il divieto di parlare di Israele ha portato a una decisione drastica a Parenzo, dove l’autore deve presentare il libro a porte chiuse. La causa è il timore di contestazioni e tensioni durante l’evento pubblico. La restrizione limita le possibilità di confronto e discussione aperta. Gli organizzatori temono che il dibattito possa degenerare. La scelta di un incontro segreto suscita domande sulla libertà di espressione e sui limiti del dialogo pubblico.

Di Israele non si deve parlare, è un editto. Il dibattito è vietato, il confronto pure: «È uno Stato genocida». Sentenza pronunciata a furor di Flotilla, il processo non serve. Zitti e mosca: insegna solo la «sacerdotessa» Francesca Albanese. Però guai a chiamarla censura - e guai, soprattutto, a evocare l'antisemitismo, se non si vuole finire ufficialmente rimbrottati dal Nazareno. È accaduto al senatore della minoranza dem Graziano Delrio, reo di aver presentato in Senato un disegno di legge per contrastarlo. La verità che piace a sinistra è un'altra: occupiamoci «degli odi razziali». Il resto è fastidioso, meglio non nominarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Padova, minacce contro Parenzo: presentazione del libro trasferitaA Padova, le minacce rivolte a Parenzo hanno costretto gli organizzatori a spostare la presentazione del suo nuovo libro.

Portolano sulle nuove minacce ibride: “L’Italia deve farsi trovare pronta, formeremo 10mila unità sull’IA”Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, ha sottolineato l'importanza di prepararsi alle nuove minacce ibride, evidenziando l’impegno dell’Italia nel formare 10.

Minacce agli organizzatori, l’evento con David Parenzo si sposta in un luogo segreto: «Non mi fanno paura, ho le spalle larghe»Contestazioni a Padova contro il giornalista: «Mi considerano complice di genocidio solo perché dico che non è un termine corretto per parlare di Gaza» L'articolo Minacce agli organizzatori, l’evento ... msn.com

Padova, minacce a Parenzo per il libro su Israele: il talk spostato in luogo segreto. Lui: «Vergognoso»Contestata la presentazione dell'ultima pubblicazione «Lo scandalo Israele»: «Chi protesta non l'ha nemmeno letta. Ringrazio la polizia che si preoccupa per la mia incolumità» ... msn.com

