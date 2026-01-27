Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa | da recitare il 27 di ogni mese

La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 di ogni mese, in particolare il giorno dell’anniversario della sua apparizione a Rue du Bac. È un momento di preghiera dedicato a chiedere conforto e protezione in situazioni di urgenza o bisogno personale. La recita può essere effettuata anche in altri momenti di difficoltà, mantenendo sempre un atteggiamento di fede e fiducia.

La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue du Bac, il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento della giornata. Ecco cosa è accaduto di tanto straordinario quel 27 novembre 1830 nella cappella in Rue du Bac a Parigi. La Madonna apparve a Santa Caterina il 27 novembre 1830, insieme all’immagine di una medaglia con su scritto: “O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Il 10 dicembre si celebra la festa liturgica della Madonna di Loreto, un'occasione per rivolgersi con devozione alla Vergine della Santa Casa.

SUPPLICA ALLA MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA

SUPPLICA ALLA BEATA VERGINE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA (Da recitarsi il 27 novembre , il 27 di ogni mese e ogni qualvolta si desideri invocare l'aiuto materno di Maria SS.) O Vergine Immacolata, noi sappiamo che sempre ed ovunque sei dispost - facebook.com facebook