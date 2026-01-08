Casertano in lutto Domenico muore in servizio stroncato da un malore | era un carabiniere
La comunità di Racconigi, in provincia di Cuneo, piange la perdita di Domenico, carabiniere deceduto improvvisamente durante il servizio a causa di un malore. La notizia ha colpito profondamente l’intera provincia di Caserta, dove Domenico era originario. Un momento di dolore e riflessione per il sacrificio quotidiano di chi mette al primo posto la sicurezza dei cittadini.
Tragedia nella serata di lunedì a Racconigi, in provincia di Cuneo, dove un carabiniere è morto mentre era in servizio, stroncato da un malore improvviso. La vittima è Domenico Castiello, 43 anni, originario di San Marco Evangelista, provincia di Caserta. Il malore durante il servizio Il malore è sopraggiunto mentre il brigadiere si trovava regolarmente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
