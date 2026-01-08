Casertano in lutto Domenico muore in servizio stroncato da un malore | era un carabiniere

La comunità di Racconigi, in provincia di Cuneo, piange la perdita di Domenico, carabiniere deceduto improvvisamente durante il servizio a causa di un malore. La notizia ha colpito profondamente l’intera provincia di Caserta, dove Domenico era originario. Un momento di dolore e riflessione per il sacrificio quotidiano di chi mette al primo posto la sicurezza dei cittadini.

Muore storico allenatore: città e calcio casertano in lutto per Pino https://ebx.sh/cveUsH - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.