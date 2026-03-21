L’uomo che aveva trovato il sistema perfetto per guadagnare da Spotify almeno fino al suo arresto

Un musicista ha scoperto un metodo per ottenere guadagni da Spotify utilizzando canzoni create con intelligenza artificiale e riprodotte da account bot. Nel 2018, ha deciso di mettere online le sue tracce, riuscendo a incrementare i suoi introiti. Questa strategia gli ha permesso di sfruttare la piattaforma in modo non convenzionale fino al suo arresto.

Michael Smith è un musicista. Nel 2018 capisce che può guadagnare di piùda Spotify se mette online delle canzoni fatte con l'intelligenza artificiale e ascoltate da un sistema di account bot. Nel giro di qualche anno è riuscito a mettere in piedi un sistema da oltre 600.000 streaming in grado di generare ricavi per 8 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Non risponde al telefono da ore, uomo trovato morto nel suo ufficio Trovato un cadavere in un edificio abbandonato a Latina: è un uomo morto da almeno un meseIl corpo dell'uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato all'interno di un edificio abbandonato: disposta l'autopsia per accertare le... How To Make Money With Suno AI Songs On Spotify (Step by Step) Contenuti e approfondimenti su L'uomo che aveva trovato il sistema... Discussioni sull' argomento Sanremo 2026 perde il 42% su Spotify, ma è boom per i nuovi artisti del Festival; Chi ha vinto Sanremo 2026 nella sfida streaming, ascolti e vendite?; Tra cantastorie e pugili, Perissinotto canta le anime del Nord Est; Baby Gang torna in carcere, nuovo arresto per il trapper: cosa è successo. Ascolta le ultime notizie su SPOTIFY https://open.spotify.com/episode/79FHvIxBQTaIfkhSVc9pVvsi=f16d32347eee4c70 facebook Fatti travolgere dalle emozioni del nuovo album dei @bts_bighit . open.spotify.com/album/3ukkRHDH… x.com