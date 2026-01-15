Non risponde al telefono da ore uomo trovato morto nel suo ufficio

Un uomo di 72 anni è stato trovato privo di vita nel suo ufficio, situato sul lungomare vicino al porto turistico. L’accaduto risale alla tarda serata di mercoledì 14 gennaio. Al momento, le cause della morte sono in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sull’episodio.

Un uomo di 72 anni è stato trovato morto all'interno del suo ufficio. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 14 gennaio, sul lungomare, nella zona del porto turistico.L'allarme è scattato quando ci si è resi conto che l'uomo non rispondeva al telefono da diverse ore. Sul posto sono.

