Non risponde al telefono da ore uomo trovato morto nel suo ufficio

Da ilpescara.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 72 anni è stato trovato privo di vita nel suo ufficio, situato sul lungomare vicino al porto turistico. L’accaduto risale alla tarda serata di mercoledì 14 gennaio. Al momento, le cause della morte sono in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sull’episodio.

Un uomo di 72 anni è stato trovato morto all’interno del suo ufficio. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 14 gennaio, sul lungomare, nella zona del porto turistico.L’allarme è scattato quando ci si è resi conto che l’uomo non rispondeva al telefono da diverse ore. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Leggi anche: Non risponde al telefono, trovato morto in casa barista del Barbasucon

Leggi anche: Tragedia in via Filonzi, non risponde ai familiari da giorni: uomo trovato morto in casa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milano Cortina, caso tedofori: l'Uomo Gatto risponde alle critiche social, «Campagna diffamatoria vergognosa verso me e mia moglie, ci siamo candidati regolarmente sul portale»; Non risponde al telefono, lo trovano morto in casa: addio a Marco Scaramuzza; Surfista scomparso da oltre 30 ore salvato, spettacoli video drammatici; Dramma in casa a Verona, 39enne incinta non risponde: pompieri la trovano morta, disposta l’autopsia.

Non risponde al telefono da ore, uomo trovato morto nel suo ufficio - L'episodio sul lungomare, nella zona del porto turistico. ilpescara.it

19/12/2025 - Trovato morto in casa a San Luigi: ecco chi era.

Video 19/12/2025 - Trovato morto in casa a San Luigi: ecco chi era.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.