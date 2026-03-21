L’U17 schianta Vado Baldasseroni in azzurro

L'Under 17 ha battuto il Vado con un risultato schiacciante, mentre Baldasseroni è stato convocato in nazionale azzurra. La squadra si prepara a inaugurare aprile con una vittoria importante, rafforzando la sua posizione in classifica. La convocazione del giovane talento rappresenta un riconoscimento per il suo miglioramento e le sue prestazioni recenti. La partita si è conclusa con un successo netto per i padroni di casa.

Il mese di aprile partirà con il colore azzurro per la cantera della Una Hotels: il gioiellino Guglielmo Baldasseroni è stato convocato per il raduno della Nazionale Under 17, in programma a Novarello dal 2 al 4 aprile nel gruppo allargato da cui usciranno i dodici per il Mondiale di categoria, in programma dal 27 giugno al 5 luglio in Turchia. Fra le riserve a casa, figura anche Andrea Rinaldini. Venendo ai risultati delle varie formazioni, seconda sconfitta consecutiva per l’Under 19, superata in casa per 65-64 da Fidenza al termine di una gara dai due volti. Dopo un primo tempo solido (39-29 all’intervallo), i biancorossi subiscono il rientro degli ospiti che hanno la meglio nel finale punto a punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’U17 schianta Vado. Baldasseroni in azzurro Articoli correlati Torneo ’malaguti’. Under 17 di bronzo. Premiato BaldasseroniTermina con la medaglia di bronzo al collo per l’Under 17 Una Hotels, la 35ª edizione del trofeo Cadetti ‘Bruna Malaguti’, organizzato dalla società... Manfredonia, sconfitta di misura l’U17?Si conclude con una sconfitta di misura il match casalingo dell’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932 nella 9ª giornata della Seconda Fase Regionale.