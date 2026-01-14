Torneo ’malaguti’ Under 17 di bronzo Premiato Baldasseroni

Si è conclusa con la medaglia di bronzo l’esperienza dell’Under 17 di Una Hotels al Torneo Malaguti, alla sua 35ª edizione. Organizzato dal San Lazzaro, il torneo ha visto partecipanti che sono poi diventati campioni di livello nazionale e internazionale. Tra i protagonisti premiato Baldasseroni, che ha contribuito al risultato finale. Un risultato importante per la crescita del settore giovanile, confermando la qualità del lavoro svolto dalla società bolognese.

Termina con la medaglia di bronzo al collo per l' Under 17 Una Hotels, la 35ª edizione del trofeo Cadetti 'Bruna Malaguti', organizzato dalla società bolognese del San Lazzaro e che negli anni ha visto passare diversi campioni poi affermatisi in Serie A. Nel girone eliminatorio la Una Hotels ha avuto la meglio sul Francavilla per 84-67 nella giornata iniziale, grazie a Rinaldini (18), Baldasseroni (17) e Petacchi (12). Nella seconda gara, i biancorossi hanno superato Forlì per 90-85 con ben 36 punti messi a referto da Baldasseroni, ben coadiuvato da Rinaldini (18) e Petacchi (17) mentre, nell'ultima partita del girone, la Una Hotels ha vinto contro Torino per 100-88 con 24 punti a testa per Cuoghi e Baldasseroni.

