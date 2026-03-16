Manfredonia sconfitta di misura l’U17
Nella nona giornata della Seconda Fase Regionale, l’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932 ha perso in casa contro una squadra avversaria, con il risultato che si è deciso con un margine ristretto. La partita si è conclusa con una vittoria di misura per gli ospiti, lasciando i padroni di casa a mani vuote.
?Si conclude con una sconfitta di misura il match casalingo dell’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932 nella 9ª giornata della Seconda Fase Regionale.?Allo stadio “Miramare”, il Ponte Lama Trani si impone per 2-3. Per i biancocelesti sono andati a segno Tempesta e Gravinese, ma le due marcature non sono. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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