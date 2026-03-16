Manfredonia sconfitta di misura l’U17

Nella nona giornata della Seconda Fase Regionale, l’Under 17 del Manfredonia Calcio 1932 ha perso in casa contro una squadra avversaria, con il risultato che si è deciso con un margine ristretto. La partita si è conclusa con una vittoria di misura per gli ospiti, lasciando i padroni di casa a mani vuote.