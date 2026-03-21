Lotte Kopecky si prende allo sprint la Milano-Sanremo femminile Sul podio Eleonora Camilla Gasparrini

Lotte Kopecky ha vinto la seconda edizione della Milano-Sanremo femminile con una volata finale. Sul podio si è piazzata anche Eleonora Camilla Gasparrini. La corsa si è conclusa con una fuga decisiva negli ultimi chilometri, portando alla vittoria della ciclista. La gara ha visto la partecipazione di diverse atlete, tutte impegnate nelle fasi finali della competizione.

Con una volata perfetta Lotte Kopecky conquista la seconda edizione della Milano-Sanremo femminile. Uno sprint fenomenale quello della belga del Team SD Worx – Protime, che ha battuto sul traguardo di Via Roma la svizzera Noemi Ruegg (Ef Education-Oatly) e una bravissima Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ), che riesce a centrare un posto sul podio. Una corsa sicuramente caratterizzata dalla fuga di giornata e che ha visto protagoniste nove atlete: Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Katia Ragusa (Human Powered Health), Lara Crestanello (Isolmant-Premac-Vittoria), Constance Valentin (Mayenne Monbana My Pie), Heidi Franz (St Michel-Preference Home-Auber93), Eleonora Deotta (Mendelespeck E-Work), Sara Lucconi (Top Girls Fassa Bortolo), Sofia Arici (Vini Fantini-BePink) e la sorella di Demi, Bodine Vollering (VolkerWessels). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotte Kopecky si prende allo sprint la Milano-Sanremo femminile. Sul podio Eleonora Camilla Gasparrini Articoli correlati LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: trionfo in volatadi Lotte Kopecky!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10. LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: trionfo in volata di Lotte Kopecky!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10. Tutto quello che riguarda Lotte Kopecky Temi più discussi: Nokere Koerse 2026, tra le donne si impone di forza Lotte Kopecky; Lotte Kopecky si sblocca in volata alla Nokere Koerse; Nokere Koerse donne, Kopecky ritrova se stessa; Nokere Koerse femminile, Kopecky si sblocca battendo Kool e Gillespie. Lotte Kopecky si prende allo sprint la Milano-Sanremo femminile. Sul podio Eleonora Camilla GasparriniCon una volata perfetta Lotte Kopecky conquista la seconda edizione della Milano-Sanremo femminile. Uno sprint fenomenale quello della belga del Team SD ... oasport.it Kopecky vince la Milano-Sanremo donne, terza GasparriniLa belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) ha vinto la seconda edizione della Milano-Sanremo Women, battendo la svizzera svizzera Noemi Ruegg e l'italiana Eleonora Gasparrini. (ANSA) ... ansa.it 18/03/2026 CICLISMO DANILITH NOKERE KOERSE #DNK26 LOTTE KOPECKY @LotteKopecky x.com KOPECKY RITROVA SE STESSA Certe vittorie pesano più delle altre. Non per il prestigio della corsa, né per il nome delle avversarie, ma per ciò che liberano dentro. A Nokere, tra pavé, vento e nervi tesi, Lotte Kopecky ha fatto esattamente questo: ha vinto, sì facebook