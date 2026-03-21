LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA | trionfo in volata di Lotte Kopecky!

Alle 14.38 si conclude la diretta della Milano-Sanremo femminile 2026, con Lotte Kopecky che vince in volata. La corsa è iniziata alle 10.10 e ha visto numerose cicliste partecipare alla gara. La manifestazione si è svolta oggi in Italia, con una lunga fase di corsa prima del finale. La vittoria è stata decisa negli ultimi metri.

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