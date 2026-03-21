Alle 14.32, durante la Milano-Sanremo femminile 2026, la volata finale è stata vinta da Lotte Kopecky. Dietro le fuggitrici, il gruppo si è diviso e Lorena Wiebes ha concluso al sesto posto, dopo una corsa molto combattuta. La gara è partita alle 10.10 con aggiornamenti in tempo reale e ha visto protagonisti diversi ciclisti lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 14.32 La volata del gruppo alle spalle delle fuggitrici è stata vinta da Lorena Wiebes che si prende il sesto posto. Dietro di lei, settima, Wollaston. Arriva ottava invece Elisa Balsamo nonostante la buona forma fatta vedere sulle salite odierne. 14.29 Quarta la specialista del ciclocross Puck Pieterse che è stata una delle più vivaci nel gruppetto di testa. Dietro di lei Wlodarczyk che si è sacrificata per la compagna e non ha fatto la volata. 14.28 La belga è partita nel momento perfetto scartando Wlodarczyk che stava tenendo alto il ritmo per Gasparrini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: trionfo in volatadi Lotte Kopecky!

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