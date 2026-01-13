Parco no all’antenna Raccolte 300 firme in soli due giorni

In soli due giorni, abbiamo raccolto quasi 300 firme contro l’installazione dell’antenna nel parco. La partecipazione dimostra l’interesse e la preoccupazione dei cittadini, residenti e non, verso questa proposta. La mobilitazione continua, e ogni firma rappresenta un passo importante per tutelare il nostro spazio pubblico. Restiamo in ascolto e pronti a condividere aggiornamenti su questa iniziativa.

"Siamo molto soddisfatti: in appena due giorni abbiamo già ottenuto quasi 300 firme, e le adesioni pervengono non solo dai residenti ma da tutti i cittadini". Prosegue la raccolta firme 'Bloccare l' antenna 5G vicino alle scuole di via Cremaschi a Carpi ', ossia in piazzale Venturelli, lanciata su change.org da alcuni abitanti del condominio 'Venturelli', quello più vicino all'area verde in cui il Comune ha autorizzato la costruzione del ripetitore di telefonia mobile. Sono infatti sul piede di guerra i residenti: "Abito al civico 78, nel condominio 'Venturelli' - afferma Pasquale Cortese - e noi tutti, 46 nuclei familiari, siamo contrari: nessuno vuole sulla propria testa una antenna.

