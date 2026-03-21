Nella frazione di Oriano a Cassago Brianza, le forze dell'ordine hanno arrestato quattro persone coinvolte in un'operazione contro lo spaccio di droga. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno individuato una piazza di droga che, nonostante le apparenze, generava circa 50mila euro all’anno. Gli arrestati sono due italiani e un marocchino, tutti ritenuti responsabili delle attività illecite.

Spaccio in frazione a Cassago Brianza. Una piazza di droga solo all’apparenza minore, perché fruttava quasi 50mila euro all’anno a chi la gestiva, cioè a due spacciatori italiani e a un marocchino identificati dagli agenti della Mobile di Lecco. I due italiani sono stati arrestati, il marocchino al momento è irreperibile, forse scappato in Marocco. Sono stati arrestati anche un’italiana e un altro marocchino che li appoggiavano. La piazza di spaccio era quella del centro di Oriano, frazione appunto di Cassago. I cinque, i quattro arrestati e il latitante, hanno tra vent’anni il più giovane e i sessanta il più anziano. Gli investigatori della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lotta allo spaccio nella frazione di Oriano. Quattro in manette

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