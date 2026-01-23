Spaccio di crack e cocaina allo Sperone | quattro giovani finiscono in manette

Quattro giovani sono stati arrestati allo Sperone con l’accusa di spaccio di crack e cocaina. Secondo le indagini, avvicinavano i clienti per poi prelevare la droga nascosta sotto la sella di uno scooter. L’operazione ha portato alla scoperta di un’attività di vendita di sostanze stupefacenti nella zona, evidenziando le azioni delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno.

La droga era nascosta sotto la sella di uno scooter, dove poi sono state ritrovate quasi 100 dosi di droga. Un diciotenne è stato denunciato, mentre un minorenne è stato bloccato per furto a Brancaccio Spacciavano crack e cocaina allo Sperone, avvicinando i clienti e prelevando poi la droga nascosta sotto la sella di uno scooter. Per questo 4 giovani, tra i 17 ed i 24 anni, sono stati arrestati, mentre un diciottenne è stato denunciato. A scoprire il business messo su dai ragazzi sono stati i carabinieri della stazione Palermo Villagrazia con il supporto dei colleghi di Brancaccio e del Nucleo cinofili.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Spaccio di cocaina allo Sperone, l'ultimo "atto" in cassazione per un 42enne agrigentino

Leggi anche: Cocaina, crack e denaro in auto: tre persone finiscono nei guai per spaccio di droga

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Giro di spaccio di cocaina e hashish da mezzo milione: arrestata una banda da nove persone

Argomenti discussi: VIDEO | Blitz anti droga a Ostia, inferriate a protezione dei fortini dello spaccio; Arrestato con quasi un etto di cocaina, 42enne patteggia; Spaccio di crack agli studenti, due arresti della polizia a Cuneo; Quel fiume di cocaina nella crack house: Spaccio e consumo senza sosta.

Cosenza, lo spaccio continuo. I racconti degli assuntori e il modus operandi dei pusherDalle chat alla consegna. Si torna in aula per il processo scaturito dall'inchiesta Lockdown. La città dei bruzi tra sballo e stupefacenti ... corrieredellacalabria.it

Roma nella morsa della droga: guerra allo spaccio e raffica di arrestiTredici persone sono state arrestate nel corso di un blitz antidroga messo a segno dai Carabinieri a Roma, fino al litorale, e che ha permesso di ... iltempo.it

Quel fiume di cocaina nella crack house: «Spaccio e consumo senza sosta» x.com

La Polizia di Stato di Cuneo ha effettuato due arresti legati allo spaccio di crack in prossimità di parchi e scuole, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel rafforzare i controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. - facebook.com facebook