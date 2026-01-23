Spaccio di crack e cocaina allo Sperone | quattro giovani finiscono in manette

Quattro giovani sono stati arrestati allo Sperone con l’accusa di spaccio di crack e cocaina. Secondo le indagini, avvicinavano i clienti per poi prelevare la droga nascosta sotto la sella di uno scooter. L’operazione ha portato alla scoperta di un’attività di vendita di sostanze stupefacenti nella zona, evidenziando le azioni delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno.

La droga era nascosta sotto la sella di uno scooter, dove poi sono state ritrovate quasi 100 dosi di droga. Un diciotenne è stato denunciato, mentre un minorenne è stato bloccato per furto a Brancaccio Spacciavano crack e cocaina allo Sperone, avvicinando i clienti e prelevando poi la droga nascosta sotto la sella di uno scooter. Per questo 4 giovani, tra i 17 ed i 24 anni, sono stati arrestati, mentre un diciottenne è stato denunciato. A scoprire il business messo su dai ragazzi sono stati i carabinieri della stazione Palermo Villagrazia con il supporto dei colleghi di Brancaccio e del Nucleo cinofili.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

