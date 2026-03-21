Lorenzo Simonelli fuori dal podio ai Mondiali indoor nei 60hs Vince l’idolo di casa Szymanski

Lorenzo Simonelli si è classificato ottavo nella gara dei 60 ostacoli ai Mondiali indoor, senza grandi aspettative. La vittoria è andata a Szymanski, atleta locale, che ha conquistato il primo posto. Simonelli ha concluso la gara senza rammarico, mentre Szymanski ha completato la corsa davanti agli spettatori. La competizione si è svolta in un ambiente ufficiale e regolamentato.

Ottavo posto senza particolari rimpianti per Lorenzo Simonelli, che aveva già centrato il grande obiettivo della vigilia accedendo alla finale dei 60 ostacoli in occasione dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, appuntamento principale della stagione invernale in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia). Il 23enne romano si è espresso di fatto al top del potenziale evidenziato sin qui nei primi mesi dell’anno, limando ulteriormente un centesimo rispetto al 7.53 della semifinale e chiudendo in 7.52 l’ultimo atto della sua avventura in questa rassegna iridata al coperto. Simonelli è rimasto fuori dal podio in una gara di alto livello, non riuscendo a replicare gli ottimi piazzamenti messi a segno nelle passate edizioni dei Mondiali indoor (argento a Glasgow 2024, quarto a Nanchino 2025). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Simonelli fuori dal podio ai Mondiali indoor nei 60hs. Vince l’idolo di casa Szymanski Articoli correlati Lorenzo Simonelli promosso ai Mondiali Indoor, ma bisogna abbassare il tempo. Pole di CunninghamLorenzo Simonelli si è qualificato alle semifinali dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, in corso di svolgimento a Torun (Polonia). Lorenzo Simonelli piazza la zampata quando conta: in finale ai Mondiali Indoor! Cunningham straripanteLorenzo Simonelli ha piazzato la zampata nel momento più importante della stagione e si è qualificato alla finale dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor,... Approfondimenti e contenuti su Lorenzo Simonelli Discussioni sull' argomento Uomini: Furlani e Diaz da campioni del mondo; L’Italia riparte da Torun, La Torre: Tre generazioni all’assalto del Mondiale. Lorenzo Simonelli fuori dal podio ai Mondiali indoor nei 60hs. Vince l’idolo di casa SzymanskiOttavo posto senza particolari rimpianti per Lorenzo Simonelli, che aveva già centrato il grande obiettivo della vigilia accedendo alla finale dei 60 ... oasport.it Lorenzo Simonelli promosso ai Mondiali Indoor, ma bisogna abbassare il tempo. Pole di CunninghamLorenzo Simonelli si è qualificato alle semifinali dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, in corso di svolgimento a Torun (Polonia). Il ... oasport.it Lorenzo Simonelli piazza la zampata quando conta: in finale ai Mondiali Indoor! Cunningham straripante - x.com "Ottimo controllo della gara, sono fiducioso, devo migliorare il tempo di reazione per la semifinale di stasera" Lorenzo Simonelli promosso nei 60hs con 7.65 in batteria ai Mondiali indoor di Torun #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps facebook